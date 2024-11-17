Zonguldak'ta Unutulan Valiz Panik Yarattı

Zonguldak'ta Gazipaşa Caddesi'nde unutulan valiz ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde şüpheli bir valiz görüldü. Sahipsiz valizi gören vatandaşlar hemen durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir bomba tehlikesine karşı valiz çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler daha sonra valizin içerisine açtıklarında valizin içerisinden kitap ve kıyafet çıktı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmamasının ardından vatandaşlar derin bir nefes aldı.

Unutulan valiz ise karakola getirildi. - ZONGULDAK