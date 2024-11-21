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Zonguldak'ta Tütün Operasyonu: Çok Sayıda Ürün Ele Geçirildi

Zonguldak'ta Tütün Operasyonu: Çok Sayıda Ürün Ele Geçirildi
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Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, iki işyerinde 66 bin kilogramdan fazla kıyılmış tütün ve çok sayıda tütün ürünü ele geçirildi. İki şüpheli ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince iki işyerinde yapılan operasyonda çok sayıda tütün, makaron ve ürünler ele geçirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çaycuma ilçesinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 2 iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada; 589 paket halinde 66 bin 200 gram kıyılmış tütün, 22 bin 850 gram kıyılmış açık tütün, 730 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 141 bin 669 adet boş makaron, 30 bin 490 adet filtreli ağızlık, 647 paket sigara sarma kağıdı, 141 adet puro, 19 bin 575 gram nargile tütünü, 602 adet sipsi, 25 adet elektronik sigara kiti, 9 adet cinsel içerikli macun, 3 adet elektronik terazi, 1 adet tütün doldurma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, iki şüpheli ifadesi alınarak serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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