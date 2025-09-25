Haberler

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında meydana gelen göçükte kalan 44 yaşındaki maden işçisi Orhan Maskar'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Güncelleme:
Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında meydana gelen göçükte kalan 44 yaşındaki maden işçisi Orhan Maskar'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında meydana gelen göçükte kalan 44 yaşındaki maden işçisi Orhan Maskar'ın cansız bedenine ulaşıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
