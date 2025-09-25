Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında meydana gelen göçükte kalan 44 yaşındaki maden işçisi Orhan Maskar'ın cansız bedenine...
Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında meydana gelen göçükte kalan 44 yaşındaki maden işçisi Orhan Maskar'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa