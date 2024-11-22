Zonguldak'ta Trenin Çarptığı 14 Yaşındaki Efe Baran Kazancı Toprağa Verildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden 14 yaşındaki genç toprağa verildi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta sürücüsünün kapalı bariyerden geçmeye çalıştığı sırada trenin çarptığı araçta yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan 14 yaşındaki Efe Baran Kazancı, hastanede hayatını kaybetti. Kazancı, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kilimli ilçesine bağlı Göbü köyünde dün sabah saatlerinde Filyos istikametine seyir halindeki ray bakım treninin geçişi sırasında hemzemin geçitteki bariyerler kapatıldı. Ancak iddiaya göre Sefer B. idaresindeki 67 AAV 850 plakalı araçla; hemzemin geçitten geçmek isteyince trenin çarpması sonucu 20 metre sürüklendi. Araçta bulunan inşaat malzemeleri ise kazanın etkisiyle etrafa saçıldı.

İşyerinde çırak olarak çalıştığı öğrenilen 14 yaşındaki Efe Baran Kazancı ağır yaralandı. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kazancı, buradaki ilk müdahalesinin ardından BEUN Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazancı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazancı için cuma namazını müteakiben Karaelmas Mahallesi Şentepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede askerden izinli geldiği öğrenilen ağabeyi Enes, baba Nejdet Kazancı güçlükle ayakta durabildi. Kılınan cenaze namazının ardından Efe Baran Kazancı'nın cenazesi toprağa verildi.

Kazancı'nın okuldan ve sınıftan arkadaşları cami avlusunda gözyaşı döktü. Cenazeye AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, vatandaşlar ve Efe Baran Kazancı'nın sevenleri katıldı.

Öte yandan sürücü Sefer B.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.