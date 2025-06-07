Zonguldak'ta Traktör Devrildi, Sürücü Yaralandı

Zonguldak'ta Traktör Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir traktör, yol üzerindeki kütüğe takılarak devrildi. Sürücü Sadi B. yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından ambulansa taşındı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde orman yolunda devrilen traktörün sürücüsü yaralandı. Sağlık ve itfaiye ekiplerince yaralı, yaklaşık 2 kilometre uzaktaki ambulansa taşındı.

Kaza, Alaplı Kürkükler köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sadi B., yönetimindeki traktör yol üzerindeki kütüğe takılarak orman yolunda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye,sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sadi B. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerince tarım aracı üzerinde 2 kilometre uzaktaki ambulansa taşındı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Sadi. B. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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