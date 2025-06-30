Zonguldak'ta Traktör Devrildi, Sürücü Kurtuldu

Zonguldak'ta Traktör Devrildi, Sürücü Kurtuldu
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Zonguldak'ın Alaplı İlçesi Mollabey Düğmeciler Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği traktör devrildi. Sürücü, kaza anında atlayarak kurtulurken, kazada yaralanan veya ölen olmadı. Traktörde maddi hasar meydana geldi.

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği traktör devrildi. Sürücü kaza anında atlayarak kurtulurken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Traktörde ise maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Alaplı ilçesine bağlı Mollabey Düğmeciler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi. Sürücü kaza anında atlayarak traktörün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, traktörde maddi hasar meydana geldi. Yan yatan traktör, bölgedeki diğer vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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