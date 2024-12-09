Zonguldak'ta Trafoda Yangın Paniği

Zonguldak'ın Gazipaşa Caddesi'nde bir trafoda çıkan yangın, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, olay Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Trafodan henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Trafoda oluşan hasar nedeniyle ekipler bölgede çalışma başlattı. Yangınla ilgili incelemeler sürüyor. - ZONGULDAK