Zonguldak'ta Trafik ve Uyuşturucu Denetimleri: 37 Gözaltı, Kaçak Ocağa Müdahale

Zonguldak'ta gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda 37 kişi yakalanırken, uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda madde ele geçirildi. Ayrıca, kaçak maden ocaklarına müdahale edildi.

Zonguldak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 11-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetim ve operasyonlarda aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 37 kişi yakalandı.

Ekipler, kent genelinde 588 trafik uygulaması yaptı. Denetimlerde 19 bin 31 araç ve 17 bin 317 kişi kontrol edildi.

Uyuşturucuya geçit verilmedi

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 10 ayrı operasyon düzenlenirken 6 şüpheli gözaltına alındı, 7 kişi tutuklandı, 3 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda 83 gram metamfetamin, 1 kilo 31 gram bonzai, 499 gram skunk, 14 gram esrar, 5 gram sentetik kannabinoid, 114 kök kenevir bitkisi, 130 mililitre bonzai ham maddesi ve çok sayıda sentetik ecza ele geçirildi.

Kaçak ocaklar imha edildi

Kaçak maden ocaklarına yönelik 10 denetim yapıldı. 4 ocağa ihbar üzerine müdahale edilirken, 2 ocak imha edildi. Denetimlerde 9 metre profil ray, 1 adet havalandırma ve 4 ton kömür ele geçirildi.

Silah ve mühimmat ele geçirildi

Ekiplerin çalışmaları sonucunda 3 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 8 tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Düzensiz göç denetimi

Düzensiz göç kapsamında yapılan denetimlerde 17 kişi sorgulandı, aralarında 1 düzensiz göçmenin bulunduğu 13 yabancı uyruklu kontrol edildi. Bir düzensiz göçmen yakalandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
