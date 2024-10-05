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Zonguldak'ta Trafik ve Asayiş Denetimi Yapıldı

Zonguldak'ta Trafik ve Asayiş Denetimi Yapıldı
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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, Bartın-Çaycuma karayolunda geniş kapsamlı trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde suç kaydı olan şahıslar kontrol edilirken, sürücülere trafik kuralları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Bartın- Çaycuma karayolunda geniş kapsamlı bir trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirdi. Suç ve suçlularla mücadele konusunda etkin bir rol oynayan jandarma ekipleri, trafik güvenliğini artırmak ve yasa dışı faaliyetleri önlemek amacıyla yoğun bir çalışma yürüttü.

Denetimlerde otobüs, kamyon ve otomobiller durdurularak, araçların belgeleri kontrol edildi ve sürücülerin kimlik sorgulaması yapıldı. GBT (Genel Bilgi Toplama) sistemi ile suç kaydı bulunan şahısların tespitine yönelik kontroller de titizlikle sürdürülürken, denetim sırasında herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı bildirildi.

Jandarma ekipleri, sürücülere trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaparak, özellikle hız, emniyet kemeri kullanımı ve dikkatsiz araç kullanımı konularında uyarılarda bulundu. Yapılan uygulamalardan memnun kalan sürücüler, trafik güvenliğine katkı sağladığı için jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, denetimlerin her gün belirli aralıklarla devam edeceğini belirtti. Bu tür denetimlerin, bölgedeki suç oranını azaltma ve trafik kazalarını en aza indirme amacı taşıdığı vurgulandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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