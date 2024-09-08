Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta trafik kazasında otomobil takla attı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla attı. Sürücü yara almadan kurtuldu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Bağlık Mahallesi Eser Sokak'ta meydana gelen trafik kazasında, otomobil takla attı. Ters dönen araçtan sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Kübra D.'nin kullandığı araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki park halindeki bir araca çarptı, ardından takla attı. Kaza, çevredeki vatandaşlarda paniğe neden olurken, şans eseri sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü, tedbir amaçlı ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgilere göre, yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kazanın meydana geldiği yolda trafik bir süre kontrollü olaraksağlandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

zonguldak Otomobil Ereğli trafik

19 gündür aranan Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu

19 gündür aranan Narin'in cansız bedeni bulundu

 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış

Öldürülüp çuvala konmuş, üzeri taşla kapatılmış

 Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta! Üçü de aileye başsağlığı dilemedi

Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta
Didem Arslan'dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun

Aileyle defalarca görüşen Didem Arslan'dan çok konuşulacak tespit
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
8 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 8 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Miss Turkey 2024 finalistleri kimler? Miss Turkey Güzellik Yarışması finali ne zaman? Bahar dizisi ne zaman başlıyor? Bahar yeni sezon bölümü hangi tarihte yayınlanacak? Victor Osimhen maskesi ne kadar? Osimhen maskesi nasıl alınır, nereden sipariş verilir? Osimhen neden maske takıyor? Galatasaraylı Victor Osimhen niye maske takıyor, hastalığı nedir? Narin Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Narin nerede, son durum nedir? Google'da "Binicilik Paralimpik Oyunları" doodle oldu! 7 Eylül Binicilik Paralimpik Oyunları ne zaman? Noter Cumartesi günü açık mı, kapalı mı? 7 Eylül noterler çalışıyor mu? Tarihte bugün ne oldu? 7 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 7 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu?
title