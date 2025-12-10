Haberler

Zonguldak'taki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Zonguldak'taki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir otomobilin çakıl taşıyan kamyona çarpması sonucu sürücü ve yolcu yoğun bakımda hayatını kaybetti. Kazada otomobil ikiye bölündü.

Zonguldak'ta bir otomobilin çakıl taşıyan kamyona çarptığı kazada sürücüden sonra yolcu olarak bulunan 36 yaşındaki İlhan Özgü de yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar mevkisinde dün yaşanan kazada Volkan Ergin (33) idaresindeki 78 YB 446 plakalı Tofaş marka otomobil, R.A. (56) idaresindeki plakası öğrenilemeyen çakıl taşıyan kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölünürken kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Volkan Ergin olay yerinde hayatını kaybederken otomobilde bulunan İlhan Özgü (36) ile Hakan T. (43) ilk müdahalelerinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Volkan Ergin'in cansız bedeni ise morga kaldırıldı.

Zonguldak'a sevk edilen yaralı hayata tutunamadı

Öte yandan ağır yaralanan İlhan Özgü, Çaycuma Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Çarpmaya bağlı boynunda kesikler olduğu öğrenilen Özgü, yoğun bakımdaki yaşam savaşını kaybetti. Özgü'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Diğer ağır yaralı Hakan T.'nin ise tedavisi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde devam ediyor. - ZONGULDAK

