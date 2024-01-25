Zonguldak'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Zonguldak-İstanbul karayolu Soğanlı rampaları mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, E.Y. idaresindeki otomobil bariyerlere çarptı. Kazada sürücü E.Y. ile B.G. yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye gör kaza Zonguldak- İstanbul karayolu Soğanlı rampaları mevkisinde meydana geldi. E.Y. idaresindeki 67 SF 481 plakalı otomobil, gizli buzlanma sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada sürücü E.Y. ile B.G. yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK