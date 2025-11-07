Haberler

Zonguldak'ta Trafik Kazası: Sürücü Şans Eseri Hafif Yaralandı

Zonguldak'ta Trafik Kazası: Sürücü Şans Eseri Hafif Yaralandı
Güncelleme:
Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil taklalar atarak durdu. Hafif yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, düz yolda kontrolü kaybedince taklalar atarak durabildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Bakacakkadı-Çaycuma kara yolunun Kayıkçılar mevkiinde meydana geldi. S.Ç. idaresindeki 34 KBP 138 plakalı otomobil, kara yolunda seyir halinde gittiği esnada bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte taklalar atarak durabildi. Otomobil içerisinde bulunan sürücü kazadan şans eseri yara almadan kurtulurken, hafif şekilde darbe aldığı öğrenildi. Kazanın çevredeki araç şoförleri tarafından fark edilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Sağlık, bölge trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hafif şekilde yaralanan sürücüye tedbir amaçlı sağlık ekipleri tarafından müdahaleden bulunuldu. Kaza sonucu trafik akışı kısmen durdu ve araç çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, trafik yeniden normalde döndü. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

