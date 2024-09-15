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Zonguldak'ta Trafik Kazası: Sürücü Kaçtı, Polis Takibi Sürdürüyor

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı. Kazadan sonra olay yerinden kaçan sürücü, polis tarafından bulunarak ifadesi alınmak üzere götürüldü. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı. Kaza sonrası olay yerinden ayrılan sürücü, ekipler tarafından bulunarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza, Gülüç beldesi Atalay Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülüç istikametinden Ereğli yönüne seyir halindeki C.A.T. yönetimindeki araç ile aynı yönde ilerleyen B.T.'nin kullandığı 20 ACL 524 plakalı araç çarpıştı. Kaza sonrası B.T. aracıyla hızla olay yerinden uzaklaşırken, diğer sürücü durumu 112 Acil Servis Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kaçan aracı bulmak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde B.T.'nin aracı kazanın meydana geldiği noktadan yaklaşık 500 metre ileride park halinde bulundu. B.T., ifadesi alınmak üzere Gülüç Merkez Karakolu'na götürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Yerel Haberler zonguldak Güvenlik Olaylar 3-sayfa Ereğli trafik Yaşam

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