Haberler

Zonguldak'ta Trafik Kazası: Şans Eseri Yaralanan Yok

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı, ancak şans eseri yaralanan olmadı. Olayı gören diğer sürücüler durumu acil servise bildirdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında faciadan dönüldü. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Ereğli-Alaplı karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaplı istikametinden Ereğli yönüne seyir halinde olan 81 BL 046 plakalı otomobil sürücüsü O.K., aynı yönde ilerleyen 67 ADK 048 plakalı araç sürücüsü G.S.'nin aracına ön kısmından çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden O.K., karşı şeride geçerek refüje çarparak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Olayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, gerekli inceleme ve tutanak işlemlerini yaptı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail'in çekilmesi sonrası Gazzeliler evlerine dönmeye başladı

Anlık Gazze!
İETT şoförünü işinden eden hareket

İETT'den açıklama var! Bu hareketin bedeli ağır oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSB'den 'Gazze'de görev gücü' açıklaması: Tevdi edilecek her türlü göreve hazırız

Mehmetçik Gazze'ye mi gidiyor? Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama
İETT şoförünü işinden eden hareket

İETT'den açıklama var! Bu hareketin bedeli ağır oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.