Zonguldak'ta Trafik Kazası: Şans Eseri Yaralanan Yok

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında faciadan dönüldü. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Ereğli-Alaplı karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaplı istikametinden Ereğli yönüne seyir halinde olan 81 BL 046 plakalı otomobil sürücüsü O.K., aynı yönde ilerleyen 67 ADK 048 plakalı araç sürücüsü G.S.'nin aracına ön kısmından çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden O.K., karşı şeride geçerek refüje çarparak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Olayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, gerekli inceleme ve tutanak işlemlerini yaptı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK