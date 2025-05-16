Zonguldak'ta Trafik Kazası: İki Araç Çarpıştı, 2 Yaralı

Zonguldak'ta Trafik Kazası: İki Araç Çarpıştı, 2 Yaralı
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Zonguldak'ta Trafik Kazası: İki Araç Çarpıştı, 2 Yaralı
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Zonguldak'ın Karaman beldesinde iki aracın çarpışması sonucu bir araç devrildi. Her iki sürücü de hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta iki aracın çarpıştığı kazada araçlardan biri devrildi: 2 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Karaman beldesinde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında, çarpmanın etkisiyle araçlardan biri devrildi. Kazada her iki sürücü de hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Karaman beldesinde meydana geldi. Sürücülerden B.K. idaresindeki 67 ADH 876 plakalı araç ile Ş.K. yönetimindeki 67 ABG 295 plakalı araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 67 ABG 295 plakalı araç devrilerek yan yattı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Her iki araç sürücüsü de hafif yaralanarak tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ - 3.Sayfa
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