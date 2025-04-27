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Zonguldak'ta Trafik Kazası: Dede ve İki Torunu Yaralandı

Zonguldak'ta Trafik Kazası: Dede ve İki Torunu Yaralandı
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Zonguldak-Ankara karayolu Eceler mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçan araçta dede ve iki torunu hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç tarlaya uçtu. Kazada dede ve iki torunu yaralandı.

Zonguldak- Ankara karayolu Eceler mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç tarlaya uçtu. Plakası henüz öğrenilemeyen araçta bulunan sürücü Ç.Ö. (62) ile torunları D.D. ve S.D. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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