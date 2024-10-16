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Zonguldak'ta Trafik Kazası: Bir Yaya Yaralandı

Zonguldak'ta Trafik Kazası: Bir Yaya Yaralandı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan S.T.'ye B.K. yönetimindeki bir araç çarptı. Yaralı, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir yaya yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Meydanbaşı Caddesi'nden Çarşı istikametine seyir halindeyken B.K. idaresindeki 67 AAZ 015 plakalı aracın, yaya geçidinden karşıya geçmekte olan S.T.'ye çarpması sonucu meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle yere düşen S.T. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralı S.T., ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler zonguldak Güvenlik 3-sayfa Ereğli trafik Sağlık Hukuk Kaza

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