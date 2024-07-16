Zonguldak'ta trafik kazası: Bir yaya yaralandı

Zonguldak'ın KDZ. Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir yaya yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Meydanbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. M.Ö yönetimindeki kamyonet park etmek için geri manevra yaparken aracın arka kısmında bulunan H.T'yi fark etmedi ve çarptı. H.T, aracın geri gelmesi sonucu karşıya geçmeye çalışırken çarpmanın etkisiyle yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan acil ekipler, yaralı H.T'yi ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Yapılan ilk müdahalenin ardından H.T'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. - ZONGULDAK