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Zonguldak'ta Trafik Kazası: Bir Yara Aldı

Zonguldak'ta Trafik Kazası: Bir Yara Aldı
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Ereğli ilçesinde motosikletin yaya ile çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralının hayati tehlikesi yokken, sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Orhanlar Mahallesi sahil yolunda bir motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. 67 ADD 544 plakalı motosikletin sürücüsü E.Ç., yaya M.H.C.'ye çarparak yaralanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Motosiklet sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet zonguldak Ereğli trafik

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