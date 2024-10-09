Zonguldak'ta Trafik Kazası: Bir Yara Aldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Orhanlar Mahallesi sahil yolunda bir motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. 67 ADD 544 plakalı motosikletin sürücüsü E.Ç., yaya M.H.C.'ye çarparak yaralanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Motosiklet sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK