Zonguldak'ta Trafik Kazası: 70 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bisikleti ile yolun karşısına geçmekte olan 70 yaşındaki Cemal Gedikli isimli yaşlı adama otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gedikli, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Bartın-Çaycuma kara yolunun Akyamaç mevkii Özel İdare Bakımevi önünde meydana geldi. İddialara göre, aynı yolda bisikleti ile seyir halinde olan ve yolun karşısına geçtiği öğrenilen 70 yaşındaki Cemal Gedikli Bartın yönünden gelen sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobilin kendisine çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı.

Olayın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, bölge trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan yaşlı adama ilk müdahale olay yerinde yapılmasından sonra ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gedikli, doktorların hastanede kendisine yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Cemal Gedikli'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK