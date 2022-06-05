Zonguldak'ta trafik kazası: 5 yaralı - Haberler

Zonguldak'ın Ereğli Plajlar mevkiinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Alaplı-Ereğli arasındaki OSB Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Alaplı istikametinden Ereğli istikametine giden Göktan G. idaresindeki 67 LN 932 plakalı otomobil ile kavşaktan dönüş yapan 55 GT 228 plakalı Yusuf D. idaresindeki hafif ticari kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde bulunan, sürücüler Gökhan G. ve Yusuf D. ile İ.T.G. (2) İrfan G. ve Hakan K. yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken kazada ağır yaralanan 2 yaşındaki İ.T.G. hastanede yapılan ilk müdahalesinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa