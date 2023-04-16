Zonguldak'ta trafik kazası: 4 yaralı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda demir bariyerlere çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çaydeğirmeni beldesi Ankara-Bartın karayolu üzerinde meydana geldi. İstanbul istikametinden Bartın istikametine giden E.A. idaresindeki 74 AAB 296 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak durabildi. Karşı şeritte geçen aracı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları araç içerisinden çıkardıktan sonra sedye ile ambulansa aldı. Otomobilde bulunan 4 kişi Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK