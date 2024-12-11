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Zonguldak'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Zonguldak'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Karadeniz Ereğli'de kontrolden çıkan bir otomobil, park halindeki araca çarparak seyir halindeki başka bir araca da hasar verdi. Kazada 4 kişi yaralandı, yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halindeki araca ve ardından seyir halindeki araca çarptı. 4 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Ereğli-Zonguldak karayolu Kepez Mahallesi Solak yol ayrımında meydana geldi. Berat Y. yönetimindeki 67 LY 296 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce yol kenarında park halindeki H.A.'ya ait 67 AAC 980 plakalı araca, sonra da Özge U.M.'ye ait 67 ADC 37 plakalı otomobile çarptı. Kazada Özge U.M. ile 10 yaşındaki oğlu T.M. ve diğer araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaza anı çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Özge U.M.'nin oğlu ile birlikte alışverişten çıkarak aracına bindiği sırada hızla gelen 67 LY 296 plakalı otomobilin çarptığı görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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