Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Zonguldak'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaycuma ilçesinde bir otomobilin elektrikli motosiklete çarpması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil, elektrikli motosiklete çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçenin Perşembe-Kozcağız kara yolunun OSB mevkiinde Ellezi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. S.G. idaresindeki 67 EE 206 plakalı otomobil, M.K. yönetimindeki 67 AEJ 709 plakalı elektrikli motosiklete yandan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü S.G.ile motosiklette bulunan sürücü M.K. ve yanında yolcu olarak bulunan T.K.K. ve G.K.yaralandı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ise devrildi.

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıların olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kazaya karışan araçlar çekici ile olay yerinden kaldırılarak trafik akışı yeniden sağlandı.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Yerel Haberler Motosiklet zonguldak Güvenlik Otomobil İtfaiye Çaycuma 3-sayfa Olaylar trafik Yaşam Çocuk

Rojin'in cansız bedenini bulan işçi konuştu

Rojin'in cansız bedenini bulan işçi konuştu

 Netanyahu'ya soğuk duş: ABD 30 gün süre verdi, Macron 'Nasıl kurulduğunu unutma' dedi

ABD 30 gün süre verdi, Macron 'Nasıl kurulduğunu unutma' dedi

 Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur iade edilecek mi? ABD Mahkemesinden karar

Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur iade edilecek mi?
Swinger partilerine katıldığı sevgilisinin kızına tecavüz eden muhtar ve annenin cezası belli oldu

Swinger partisinde tanıştığı kadının kızına tecavüz etti, öz anne videoya çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Neçirvan Barzani kimdir? Neçirvan Barzani nerenin lideri? Lale Cander neden istifa etti? Lale Cander kimdir? Down sendromlu çocuğun bebeği atması olayı ne, bebek öldü mü? Litvanya Romanya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Litvanya Romanya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Hangi ikisi yakın dostken zamanla çeşitli sebeplerle birbirine kin gütmüş, 1861'de birbirlerini düelloya davet ederek meydan okumuş, düello ... Marcus Aurelius'un oğlu ve halefi olan Roma imparatoru hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Hangisi "Selvi Boylum Al Yazmalım" adlı filmin sonunda Kadir İnanır'ın canlandırdığı İlyas karakterinin söylediği, filmin kapanış sözüdür? Kuzey İrlanda Bulgaristan maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kuzey İrlanda Bulgaristan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Türkçeye Fransızcadan geçen "doktor" kelimesinin kökeninin anlamı nedir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Hangi yapının beton duvarlarının temizliğinde kabartma tozu, bronz kısımlarının parlatılmasında ise zeytinyağı kullanılmaktadır? 1989 yapımı "Tango ve Cash" adlı polisiye-komedi filmde, filme de adını veren Tango ve Cash ikilisini hangi oyuncular canlandırmıştır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.