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Zonguldak'ta trafik kazası: 4 yaralı

Zonguldak'ta trafik kazası: 4 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Alaplı-Akçakoca yolu üzerinde yaşandı. Hamza Y. (22) idaresindeki 26 AEH 419 plakalı araç, seyir halindeki Hüseyin Y. (35) idaresindeki 48 ADY 711 plakalı araca arkadan vurdu. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak durabildi. Kazada sürücü Hamza Y. ile araçlarda bulunan Fatma Y. (58), Caner A. (13) ve Safiye A. (44) yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Tragger 3. Sayfa Haberler

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