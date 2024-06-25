Zonguldak'ta trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinin Kandilli mevkii sapağında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 11.00 sıralarında yaşandı. A.T. yönetimindeki Tofaş marka araç, kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki refüje çarptı, ardından ormanlık alana savruldu. Kazada yaralanan A.T. ve araçta bulunan 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK