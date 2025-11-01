Zonguldak'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletin karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S. idaresindeki 67 ADS 704 plakalı motosiklet, hatalı sollama yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan G.A. isimli kadına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü A.S., yolcusu B.K. ve yaya G.A. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, motosiklet sürücüsü A.S.'nin ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK