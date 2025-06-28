Zonguldak'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Zonguldak'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Zonguldak-Ankara kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, iki araç çarpıştı ve her iki sürücü hafif yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zonguldak- Ankara kara yolunun Karaman beldesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ş.K. yönetimindeki 67 AC 867 plakalı otomobil ile C.Ö. idaresindeki 68 EL 162 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada her iki sürücü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı, ardından sürücüler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası bir süre aksayan trafik, ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü şekilde sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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