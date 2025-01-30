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Zonguldak'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Zonguldak'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada sanayiye girmeye çalışan ticari bir araca otomobil çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) girişinde sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi. İki aracın karıştığı kazada 2kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine ekipler sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Çaycuma-Perşembe kara yolunun Organize Sanayi Bölgesi (OSB) girişinde meydana geldi. İddialara göre sanayiye giriş yapmak isteyen ticari bir araca Perşembe istikametinden Çaycuma yönüne gelemekte olan bir otomobil ticari araca orta kısmından çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs olay yerinde yapılan ilk tedavisinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirildi. Öte yandan alınan son bilgilere göre, kazada hafif şekilde yaralanan şahısların Koramanlar Köyü Muhtarı Serkan Koraman ile Dursunlar Köyü Muhtarı Veysel Yangın oldukları öğrenildi.

Kaza sonucu her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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