Zonguldak'ta trafik kazası: 2 yaralı

Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpıp yan yatması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Zonguldak-Ereğli yolu Üçköy köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, A.D idaresindeki 34 GDP 586 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki refüje çarparak yan yattı. Kazada sürücü ve araçta bulunan S.C. yaralandı. Olayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yapmasının ardından hastaneye kaldırdı. Trafik, aracın olay yerine gelen çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. - ZONGULDAK