Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli-Alaplı karayolu Gülüç Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karadeniz Ereğli istikametine seyir halinde olan Berkan Mandacı (26) yönetimindeki 67 UG 612 plakalı otomobil, Topçalı Mahallesi istikametinden Ereğli yönüne dönüş yapan Ersin Terzi (49) idaresindeki 34 BTY 351 plakalı çekiciye bağlı 67 TN 612 plakalı dorseye çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Murat Güllü (37) ile Harun Mutlu (31) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Berkan Mandacı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ereğli-Alaplı karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların yoldan kaldırılması ve yapılan temizlik çalışmalarının ardından trafik akışı normale döndü. Hayatını kaybeden Murat Güllü'nün Alaplı ilçesi esnaflarından Sedat Güllü'nün yeğeni olduğu, Harun Mutlu'nun ise Alaplı ilçesi Aşağıdoğancılar Mahallesi sakinlerinden İsmail Mutlu'nun oğlu olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK