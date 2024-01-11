Zonguldak'ta trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Zonguldak-Çaycuma karayolu üzerinde yaşandı. Z.Ş. idaresindeki 43 NU 586 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Z.Ş. ile araçta bulunan yolcu G.K. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - ZONGULDAK