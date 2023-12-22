Zonguldak'ta trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Zonguldak- Ankara karayolu Elvanpazarcık beldesi mevkisinde meydana geldi. M.B. idaresindeki 14 ABU 424 plakalı Volkswagen marka otomobil kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Kazada araç sürücüsü M.B. ile araçta bulunan yolcu yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken araç çekici yardımıyla olay yerinden çekildi. - ZONGULDAK