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Ereğli'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Ereğli'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda 67 AEG 777 plakalı araç ile E BF 1905 yabancı plakalı araç çarpıştı. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 67 AEG 777 plakalı araç ile E BF 1905 yabancı plakalı araç çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, diğer sürücüler durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası E BF 1905 plakalı araç çekici ile olay yerinden kaldırılırken, diğer araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

zonguldak Güvenlik 3-sayfa Ereğli trafik Kaza

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