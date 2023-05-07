Zonguldak'ta trafik kazası: 1 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce önündeki araca vurdu, ardından takla atarak şarampole savruldu. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çaycuma- Bartın karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çaycuma istikametinden Bartın istikametine gitmekte olan ve sürücüsü henüz bilinmeyen 40 EA 470 plakalı araç seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde bulunan 67 VH 664 plakalı Hyundai marka araca arkadan çarptı, sonra takla atarak şarampole savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şarampole savrulan araç ise çekici yardımıyla kaldırıldı. - ZONGULDAK