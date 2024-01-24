Zonguldak'ta trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Yeşiltepe- Kepez yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kdz. Ereğli ilçesinde Yeşiltepe-Kepez yolunda kaza meydana geldi. Cevizler kavşağında yolun karşısına geçmek isteyen Nurhan K.'ye 67 ACH 803 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaralanan kadın 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ZONGULDAK