Zonguldak'ta Trafik Ekiplerinden Çakar Denetimi
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri Gazipaşa Caddesinde otomobil sürücüleri için çakar denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerin gün boyunca aralıklarla devam edeceği bildirildi.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri Gazipaşa Caddesinde çakar denetimi yaptı.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri Gazipaşa Caddesinde otomobil sürücülerine uygulama yaptı. Uygulamada ehliyet, sigorta dışında özellikle çakar denetimi yaptı. Denetimlerin gün boyunca aralıklarla devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK