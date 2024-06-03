Zonguldak'ta Trafik Denetimi Yapıldı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından otomobil, minibüs ve ticari taksilere yönelik uygulama yapıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından İncivez Mahallesi'nde uygulama yapıldı. Uygulama kapsamında otomobil, minibüs ve ticari taksiler tek tek durduruldu. Ekipler sürücülere ehliyet ve sigorta sorgulaması yapıldı. Denetim gün boyunca devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK