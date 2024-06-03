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Zonguldak'ta Trafik Denetimi Yapıldı

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Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından otomobil, minibüs ve ticari taksilere yönelik uygulama yapıldı. İncivez Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimde sürücülere ehliyet ve sigorta sorgulaması yapıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından otomobil, minibüs ve ticari taksilere yönelik uygulama yapıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından İncivez Mahallesi'nde uygulama yapıldı. Uygulama kapsamında otomobil, minibüs ve ticari taksiler tek tek durduruldu. Ekipler sürücülere ehliyet ve sigorta sorgulaması yapıldı. Denetim gün boyunca devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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