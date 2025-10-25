Zonguldak'ta Tır Yangını Sonrası Zincirleme Trafik Kazası

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde balataları ısınan bir tırın lastiklerinin alev alması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı, iki araçta da büyük hasar oluştu.

Kaza, akşam saatlerinde Mervealtı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.M. idaresindeki 81 DU 827 plakalı tırın seyir halindeyken balatalarının ısınması sonucu dorsesindeki lastiği yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı güçlükle kenara çekerek yangını söndürmeye çalıştı.

Bu sırada yanan tırın yanından geçen 67 ADY 990 plakalı araç sürücüsü G.M.Ö., önünde seyreden 67 DN 436 plakalı E.K. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alan dorsedeki yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın söndürme çalışmaları sırasında Ereğli istikameti trafiğe kapatıldı.

Polis ekipleri, trafiği kontrollü şekilde sağlarken, Karayolları ekipleri de yola saçılan araç parçalarını temizledi. Söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Yangında tırın dorsesi kullanılmaz hale gelirken, yaralı sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. - ZONGULDAK