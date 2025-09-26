Zonguldak'ta Tır Kazası: Sürücü Yaralı

Zonguldak-Ereğli kara yolunun Delihakkı mevkisinde bir tırın kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, S.A. idaresindeki 14 ABE 214 plakalı tır, iddiaya göre yola dökülen mazot nedeniyle kayarak yol kenarındaki refüje çarpıp şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler ve mesaiden çıkan madenciler, araçta sıkışan sürücüyü kurtardı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK