Haberler

Zonguldak'ta Tır Kazası: Sürücü Yaralı

Zonguldak'ta Tır Kazası: Sürücü Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak-Ereğli kara yolunda bir tır, yolda dökülen mazot nedeniyle devrildi. Sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak-Ereğli kara yolunun Delihakkı mevkisinde bir tırın kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, S.A. idaresindeki 14 ABE 214 plakalı tır, iddiaya göre yola dökülen mazot nedeniyle kayarak yol kenarındaki refüje çarpıp şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler ve mesaiden çıkan madenciler, araçta sıkışan sürücüyü kurtardı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
BM'de Netanyahu'ya protesto! Katılımcılar salonu terk etti

BM'de Netanyahu'ya büyük şok! Salon bir anda boş kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Liverpool'dan Galatasaray maçı öncesi flaş başvuru

Liverpool'dan Galatasaray maçı öncesi flaş başvuru
Sadettin Saran, futbol takımıyla bir araya geldi! Görüşmede dikkat çeken detay

Bu fotoğrafı gören herkes aynı soruyu soruyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.