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Zonguldak'ta Tır Devrildi, Can Kaybı Yok

Zonguldak'ta Tır Devrildi, Can Kaybı Yok
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çelik sac yüklü bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili polis tahkikatı sürüyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 67 ACH 945 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Olay, Bağlık Mahallesi yönünden ana yola dönmeye çalışan M.D. yönetimindeki çelik sac yüklü tırın yol kenarına devrilmesiyle meydana geldi.

Büyük bir gürültüyle gerçekleşen kazanın ardından çevredeki mahalle sakinleri durumu hızla 112 Acil ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ve güvenlik ekipleri, kazaya müdahale ederek gerekli incelemeleri gerçekleştirdi. Tırın ağır yüklü olması nedeniyle kaldırma işlemi için bir vinç çağrıldı ve aracın yoldan çekilmesi sağlandı.

Hafta sonu olması faciayı önledi. Kazada herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili polis tahkikatı devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Yerel Haberler zonguldak Güvenlik Olaylar 3-sayfa Ereğli Yaşam Polis

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