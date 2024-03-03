Zonguldak'ta Ticari Taksi Halk Otobüsüne Çarptı

Zonguldak'ta otomobille çarpışan ticari taksi, defalarca takla atarak halk otobüsüne çarptı. Kazada ticari taksi şoförü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza gece saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre T.A. yönetimindeki 67 T 349 plakalı ticari taksi, kontrolden çıkarak 67 ADD 788 plakalı Fiat marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle defalarca takla atan ticari taksi, halk otobüsüne çarparak durabildi. Kazada ticari taksi şoförü T.A yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri T.A isimli yaralıya ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Ters dönen araç, çevrilerek çekiciye yüklendi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, hurdaya dönen ticari taksi, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. - ZONGULDAK