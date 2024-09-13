Zonguldak'ta Ters Yönde Seyreden Araç ile Motosiklet Çarpıştı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen kazada, ters yönde seyretmeye çalışan bir araç ile motosiklet çarpıştı. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü yaralandı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen kazada, ters yönde seyretmeye çalışan bir araç ile motosiklet çarpıştı. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Suat Kolay yönetimindeki 67 AEJ plakalı araç, Meydanbaşı Caddesi'nde ters yöne girmeye çalışırken, karşı yönden gelen 67 ADT 642 plakalı motosikletle çarpıştı. Motosiklet sürücüsü R.F., kazanın etkisiyle yaralandı. Çevredeki vatandaşlar kazanın ardından hemen yardıma koşarken, yaralı motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK