Zonguldak'ta Ters Devrilen Araçta 3 Yaralı

Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü ve iki çocuk yaralandı. Park halindeki araca çarpan otomobil ters dönerek devrildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında seyir halinde olan bir otomobil, park halindeki araca yandan çarpması sonucu çarpmanın etkisiyle ters şekilde kaldı. Kazada, sürücü ve yanında bulunan iki çocuk yaralandı. Kazanın ardından olay yerine ekipler sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza Yenimahalle Nehir Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, sokak üzerinde seyir halinde olduğu öğrenilen K.O. idaresindeki 67 ADY 071 plakalı otomobil, yolda gittiği esnada park halinde olan S.A.'ya ait 67 EV 782 plakalı araca yandan çarpması sonucu ters şekilde kalarak devrildi. Kazada sürücü K.O. ile araç içinde olan ve isimleri henüz öğrenilemeyen iki çocuk yaralandı. Kazanın çevredeki vatandaşlar tarafından görülmesinin ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
