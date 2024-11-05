Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta Tek Katlı Evde Yangın Çıktı

Zonguldak'ta Tek Katlı Evde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, bir müstakil evde çıkan yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldi. Yangın büyümeden kontrol altına alınırken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bilgisi alındı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

Kozlu ilçesi Yılmaz Birinci Sokak'ta, dün akşam saatlerinde tek katlı bir müstakil evde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar dumanların yükseldiğini görünce durumu ekiplere haber verdi. Hızla olay yerine intikal eden sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, yangının büyümeden kontrol altına alınması için hızlı bir şekilde müdahaleye geçti.

İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangının olduğu bölgeye ulaşarak yangına müdahale etti ve alevleri söndürmeyi başardı. Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışmalara devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Devlet Bahçeli, Öcalan çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım

Öcalan çağrısını yineledi

 Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor

Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor

 Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan kameralar önünde Erdoğan'a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın

Kameralar önünde Erdoğan'a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın
Ankaralı Turgut entübe edildi

Ankaralı Turgut'tan üzücü haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
HARRIS Mİ ÖNDE? ABD seçim sonuçları son durum ne? ABD seçimleri canlı takip et! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 5 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Wanda Nara ne paylaştı? Icardi ile Wanda Nara ayrılıyor mu? (WANDA VİDEO) TRUMP MI ÖNDE? ABD seçim sonuçları son durum ne? ABD seçimleri canlı takip et! Aile hekimliği (sağlık ocağı) ne zaman açılacak? 5-6-7 Kasım sağlık ocakları çalışmıyor mu? AZ Alkmaar- Fenerbahçe maçı ne zaman? AZ Alkmaar- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ankaralı Turgut entübe mi edildi? Ankaralı Turgut'un hastalığı nedir? ABD SEÇİMLERİ: ABD Başkanlık seçiminde kimin kazandığı ne zaman belli olacak? ABD YENİ BAŞKANI KİM OLDU? Harris mi Trump mı önde, 2024 ABD seçim sonuçları! EMEKLİ ZAMMI! SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak? Emekli maaşı zam tahminleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.