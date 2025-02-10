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Zonguldak'ta Tefecilik ve Yağma Operasyonu: 7 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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Zonguldak'ta tefecilik ve yağma suçlamasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi. Operasyon sırasında uyuşturucu madde, ruhsatsız silahlar ve mermiler ele geçirildi.

Zonguldak'ta tefecilik ve yağma suçlamasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik ve yağma yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce 3 aylık fiziki ve teknik takip sonucu düğmeye basan ekipler düzenledikleri operasyonlarda uyuşturucu madde, ruhsatsız silahlar ve mermiler ele geçirdi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

7 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Güvenlik önlemi altına adliyeye sevk edilen M.K., R.K., S.S., B.K., S.B., İ.K., Y.Ö.'nün adliyedeki sorguları sürüyor. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta Tefecilik ve Yağma Operasyonu: 7 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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