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Zonguldak'ta Tefecilik ve Dolandırıcılık Operasyonu: İki Tutuklama

Zonguldak'ta Tefecilik ve Dolandırıcılık Operasyonu: İki Tutuklama
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Zonguldak Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tefecilik ve dolandırıcılık suçlarına karışan dört kişiden ikiisi tutuklandı, birine ev hapsi verildi. 37 mağdur arasında aklen malul kişiler de bulunuyor.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucunda tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına karıştığı tespit edilen 4 kişiden 2'si tutuklandı, 1'ine ev hapsi verildi. Tespit edilen 37 mağdurun arasında aklen malul ve kendini ifade edemeyen kişilerin de bulunduğu öğrenildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucunda tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına karıştığı belirlenen bir şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda T.T., A.B., Ş.A. ve A.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden A.A. adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer üç şüpheliden T.T. ve A.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ş.A.'ya ise ev hapsi verildi.

Soruşturma kapsamında aklen malul ve kendini ifade edemeyen kişilerin kredi kartı ve banka kredilerini kullanarak dolandırıcılık yapıldığı belirlendi. Şebekenin mağdur ettiği kişi sayısının 37 olduğu tespit edildi. Dolandırıcıların, mağdurların adına senet düzenleyip icra yoluna başvurduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Operasyon zonguldak Ev hapsi

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