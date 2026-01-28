Zonguldak'ta tefecilik operasyonu: 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde KOM ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, tefecilik yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Ereğli'de esnaflık yaptıkları öğrenilen C.Y. ve Y.Y.'nin birden fazla mağdura faizle borç para vererek tefecilik yaptıkları yönünde ihbarlar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda C.Y. ve Y.Y. evlerinde gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda senet, doküman ve dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ZONGULDAK