Haberler

Zonguldak'ta tefecilik operasyonu: 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Zonguldak'ta tefecilik operasyonu: 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ereğli ilçesinde tefecilik yaptıkları iddia edilen iki şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda belge ve dijital materyal ele geçirildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde KOM ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, tefecilik yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Ereğli'de esnaflık yaptıkları öğrenilen C.Y. ve Y.Y.'nin birden fazla mağdura faizle borç para vererek tefecilik yaptıkları yönünde ihbarlar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda C.Y. ve Y.Y. evlerinde gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda senet, doküman ve dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Zaman tükeniyor, anlaşma yapın

Savaşın ayak sesleri! Trump, İran'a karşı ilk kez bu kadar sert
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler İstanbul'un yanı başından

Sibirya gibi! Görüntüler İstanbul'un yanı başından
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Vatandaşı isyan ettiren ücretler kalkıyor! Uymayana 1,5 milyon ceza kesilecek

Vatandaşı isyan ettiren ücretler kalkıyor! Uymayana dev ceza var
ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan! Hedeflerinde İncirlik vardı

ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan
Görüntüler İstanbul'un yanı başından

Sibirya gibi! Görüntüler İstanbul'un yanı başından
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı

Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
Fenerbahçe'ye kötü haber! Kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız isim kadrodan çıkarıldı