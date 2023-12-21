Zonguldak'ta Tefecilik Operasyonu: 1 Tutuklama

Zonguldak'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Operasyonda dekont ve senetler ele geçirildi.

Zonguldak'ta polis ekipleri tarafından tefecilik operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü İl merkezinde tefecilik suçuna yönelik operasyon gerçekleştirdi. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından O.B. U.P. ve A.T isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Tefecilik suçuna yönelik yapılan operasyonda çok sayıda dekont ve senet ele geçirildi.

Tefecilik suçundan Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen U.P. ve A.T isimli şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kalırken, O.B isimli şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK